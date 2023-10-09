ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля

CentralAsia (CA) - Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой, сообщает The Times of Israel.

По его словам, все еще происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, которые вторглись в Израиль.

В то же время, он не исключает, что в этом районе все еще есть «террористы».

Хагари заявил, что прорывы пограничного барьера в Газе будут физически защищены танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками.

По его словам, армия эвакуировала 15 из 24 пограничных городов и продолжит эвакуацию остальных в течение ближайшего дня.

Представитель армии Израиля также сообщил, что город Сдерот на данном этапе не будут эвакуировать.

Он добавил, что с момента начала боевых действий в субботу утром по Израилю было выпущено около 4400 ракет.

Относительно призыва резервистов, он сообщил, что ЦАХАЛ «никогда не мобилизовал столько резервистов так быстро - 300 000 резервистов за 48 часов».

Боевики террористического движения ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет из сектора Газа и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны. В секторе Газа погибли более 490 человек. Израиль сообщал о более чем 700 жертвах.