Основатель Kaspi.kz Вячеслав Ким впервые возглавил рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана

Вячеслав Ким

CentralAsia (KZ) - Основатель Kaspi.kz 54-летний Вячеслав Ким впервые возглавил рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана, который ежегодно составляет журнал Forbes.kz.

Начиная с первого рейтинга, который увидел свет в октябре 2011 года, и до настоящего момента, верхнюю строчку в нем по очереди занимали либо Тимур Кулибаев, либо Булат Утемуратов. Оба миллиардера — из близкого окружения Нурсултана Назарбаева. Первый — зять бывшего президента, женат на его средней дочери Динаре. Второй — экс-сотрудник администрации Назарбаева, его управляющий делами в 2006–2009 годах.

«И вот на тринадцатый раз, наконец, желтая майка лидера перешла к кому-то другому», — пишет издание.

В первом рейтинге, вышедшем в 2011 году, Вячеслав Ким занимал 15-е место. В прошлогоднем — вторую строчку. Согласно профайлу бизнесмена, сейчас ему принадлежат 23,40% Kaspi.kz. Он также является мажоритарным акционером АО «Алсеко», через которое контролирует ТОО «Астана-ЕРЦ», имеет доли в ТОО «ELTOP Soft» и ТОО «Позитив Инвест».

В этом году в топ-50 самых влиятельных бизнесменов страны вошли шесть новичков. Это партнер Еркина Татишева по Kusto Group 47-летний Канат Копбаев, избранный новым председателем YPO Kazakhstan; 38-летний сын известного бизнесмена Рашита Сарсенова — Эльдар Сарсенов, к которому перешли мажоритарные доли в принадлежавших ранее отцу Нурбанке и страховой компании «Виктория»; 39-летний совладелец ТОО «Alto Logistics» и экс-генеральный директор группы компаний «Олжа Агро», а ныне председатель парламентской партии Respublica и депутат мажилиса парламента VIII созыва Айдарбек Ходжаназаров; давний деловой партнер супругов Кулибаевых и руководитель многих крупных структур в их бизнес-империи 61-летняя Раушан Сагдиева (она — единственная женщина в рейтинге); руководитель ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана» и владелец Kazakh Agro Production, сын назначенного недавно вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Тимура Карагойшина 40-летний Рустам Карагойшин; а также управляющий партнер инвестиционной компании Visor, кандидат экономических наук и председатель общественного совета при Министерстве национальной экономики 62-летний Алмас Чукин.

Среди вернувшихся в топ-50 — Галимжан Есенов и Андрей Лаврентьев. При этом, особенно интересен кейс Галимжана Есенова, который выпал из списка после поглощения его АТФБанка Jusan банком в обмен на акции. «В 2023 году он таинственным образом превратился из миноритарного акционера Jusan Bank в его единственного собственника, а также во владельца почти 23% акций АО «Kceлл» и ТОО «JFood Kazakhstan» (бывшее ТОО «Концерн Цесна-Астык», ранее принадлежавшее семье Джаксыбековых). При этом сумма, за которую была куплена (если это была покупка) мажоритарная доля банка, изначально принадлежавшая Фонду первого президента, не разглашалась, а источники финансирования не указывались ни банком, ни самим Есеновым», — пишет Forbes.kz.

На этом фоне, отмечает издание, весьма интересно прозвучали слова президента Касым-Жомарта Токаева на сентябрьской встрече с крупным бизнесом относительно принятого этим летом закона о возврате активов. «Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана — это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег, — сказал президент и многозначительно добавил: — Но окно для такого компромисса стремительно сужается».

В первую десятку рейтинга вошли совладелец и глава Eurasian Resources Group (ERG) Александр Машкевич, основатель и глава «Астана Групп» Нурлан Смагулов, совладелец и глава строительного холдинга BI Group Айдын Рахимбаев, основатель и руководитель девелопера Bazis-A Александр Белович и миноритарный акционер Kazakhmys Copper Эдуард Огай.

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