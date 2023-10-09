В конце недели в Узбекистане резко похолодает

CentralAsia (UZ) - На большей части территории Узбекистана 9−11 октября сохранится сухая и умеренно тёплая погода, сообщил Узгидромет. Преобладающая температура воздуха ночью будет +11…+16 градусов Цельсия, днём — +25…+30.

В среду на северо-западные районы страны начнётся вторжение холодной и влажной воздушной массы с районов Чёрного моря. По Каракалпакстану и Хорезмской области пройдут дожди, местами — с усилением ветра. Температура воздуха понизится до +12…+17 градусов.

12−13 октября вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. 12 октября, а также ночью и утром 13 октября по Узбекистану временами пройдут дожди.

Днём 13 октября дожди сохранятся лишь по областям Ферганской долины. Местами ожидается усиление ветра до 15−18 м/с. Ночная температура воздуха понизится до +6…+11 градусов, по северу — до +2…+7, днём — до +12…+17 градусов.

По горным районам страны 12−13 октября временами осадки (дождь, местами с переходом в снег). Это будет первое в этом сезоне по-настоящему осеннее холодное вторжение.

В Ташкенте переменная облачность: 9−11 октября без осадков, 12 октября во второй половине дня дождь, 13 октября ночью и утром дождь, днём без осадков.

9 октября температура будет в пределах +25…+27 градусов, 10−11 октября ночью — +12…+15, днём — +27…+29 градусов, 12 октября ночью — +14…+16, днём — +24-…+26 градусов.

13 октября ночью температура воздуха понизится до +6…+9 градусов, днём — до +12…+15. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, 12−13 октября возможно усиление до 12−15 м/с.