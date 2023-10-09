Конкурс «Мисс Португалия» впервые выиграла трансгендерная женщина. Фото

Марина Мачете

CentralAsia (CA) - Титул «Мисс Португалия» впервые получила трансгендерная участница — конкурс 2023 года выиграла 28-летняя Марина Мачете, сообщает Sapo.

Известно, что обладательница «Мисс Португалия - 2023» в течение пяти лет работает стюардессой. По ее словам, на протяжении нескольких лет она предпринимала попытки принять участие в конкурсе красоты. Однако долгое время ей не удавалось этого сделать как раз из-за проведенной операции по смене пола.

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Марина Мачете представит Португалию на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в Сальвадоре в декабре. На этом конкурсе будет участвовать еще одна трансгендерная женщина — 22-летняя Рикки Валери Колле, которая была признана «Мисс Нидерланды».

В 2018 году в «Мисс Вселенной» приняла участие трансгендерная женщина — «Мисс Испания» Анхела Понсе, но она не вышла в финал. В 2022 году конкурс купила бизнесвумен-трансгендер Энн Джакапонг Джакраджутатип.