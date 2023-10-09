Нобелевскую премию по экономике присудили Клаудии Голдин «за исследования роли женщин на рынке труда»

Клаудии Голдин

CentralAsia (CA) - В Стокгольме объявили обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году. В 2023 году награду присудили Клаудии Голдин из США «за исследования роли женщин на рынке труда».

В 2022 году Нобелевскую премию по экономике вручили Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дюбвигу «за исследование финансовых кризисов и работы банков».

Премия по экономике имени Альфреда Нобеля закрывает нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения всех Нобелевских премий, кроме премии мира, пройдет 10 декабря в Стокгольме. В тот же день в Осло состоится награждение премией мира — в 2023 году ее лауреатом стала правозащитница из Ирана Наргиз Мохаммади.