Монгольско-германское сотрудничество в сфере образования будет в центре внимания в 2024 году

CentralAsia (MNG) - В Германии будет запущена программа обучения для 1000 монгольских инженеров.

Напомним, что в 2022 году Рольф Мютцених — немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), который с июня 2019 г. занимает пост председателя парламентской группы СДПГ в Бундестаге, заявил, что можно обучить 1000 монгольских инженеров, поскольку немецкая программа обучения характеризуется одновременным обучением теории и практики.

Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Монголии Хельмута Рудольфа Кулитца.

Министр Энх-Амгалан поблагодарил Германию за поддержание долгосрочного тесного сотрудничества в сфере образования. Министр подчеркнул успешность проектов, реализуемых в сотрудничестве с Германией в сфере технического и профессионального образования, которое в последние годы стремительно развивается. Он отметил, что в рамках 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами правительство Монголии объявит 2024 год Годом монголо-германского сотрудничества в области образования.

В настоящее время реализуются проекты «Партнерское техническое и профессиональное образование и обучение» и «Немецко-Монгольский институт ресурсов и технологий (GMIT)», поддерживаемые Федеративной Республикой Германия, и согласно соглашению о сотрудничестве в целях развития между Монголия и Германия создали в сентябре этого года два вышеупомянутых проекта, которые будут продолжаться до 2026 года.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве по программе «Президентская стипендия-2100» и обучении 1000 инженеров в Германии, инициированной премьер-министром Монголии, а также организацию ярмарки Дня образования Саксонии в ноябре этого года в Улан-Баторе совместно с Министерством образования и науки Монголии.

источник: Middle Asian News

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