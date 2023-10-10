Посол Монголии в Японии вручил копию верительной грамоты

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Японии Баярсайхан Батсух вручил копию верительной грамоты заместителю министра иностранных дел Японии Окано Масатаке.

Вице-министр Окано Масатака поздравил посла Монголии с официальным вступлением в должность. Вице-министр выразил удовлетворение тем, что создание Специального стратегического партнерства во имя мира и процветания в ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха в Японию по случаю 50-летия дипломатических отношений между Монголией и Японией повысило уровень отношений между Монголией и Японией. две страны.

В свою очередь, новоназначенный посол Баярсайхан выразил удовлетворение вступлением в должность в начале нового 50-летнего периода отношений и сотрудничества между Монголией и Японией. Г-н Посол выразил уверенность, что Министерство иностранных дел Японии будет тесно сотрудничать в реализации десятилетней программы действий Специального стратегического партнерства ради мира и процветания, а также в укреплении гуманно-ориентированных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, он отметил свою приверженность модернизации и расширению экономических отношений между двумя странами.

Обе стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям и сотрудничеству, а также вопросам регионального и международного характера.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения