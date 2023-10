Монголия провела выставку по изучению китайского языка и карьере на китайских предприятиях

CentralAsia (MNG) - В воскресенье в монгольской столице прошла выставка по изучению китайского языка и поиску карьеры на китайских предприятиях.

Исследование HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) на выставке China Education and Career Expo 2023 было спонсировано китайской компанией Chinese Testing International Co., Ltd. и организовано Институтом Конфуция при Национальном университете Монголии.

Китай и Монголия являются всеобъемлющим стратегическим партнером друг друга, а сотрудничество в сфере образования между двумя странами является важной частью китайско-монгольских отношений, заявила посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань на церемонии открытия.

«Китайский язык — один из самых популярных курсов иностранного языка в Монголии. В Китае с древних времен существует традиция уделять особое внимание преподаванию и обучению», — сказала Шэнь Миньцзюань.

«Китай превратился в важное место в мире для обучения за рубежом и горячую точку для молодых людей, желающих найти работу и начать бизнес», — добавила она.

"Приглашаем всех желающих отправиться в Китай, чтобы начать новое увлекательное путешествие, стать мостом дружбы между Китаем и Монголией и позволить большему количеству монгольских людей понять и полюбить Китай», — сказала Шэнь.

Более 20 китайских университетов, в том числе Университет Цинхуа и Пекинский университет, представили студентам и родителям свои учебные программы, стипендии и политику приема, а также ответили на вопросы студентов и родителей по поводу их проблем.

Кроме того, на мероприятии присутствовали 15 китайских предприятий в Монголии, в том числе HSK MOCK, China Gezhouba Group, Huawei, ZTE и SF Express, предложив свои вакансии.

В выставке приняли участие более 2000 человек, в том числе китайскоязычные студенты и соискатели работы.

