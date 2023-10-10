Курс «Исследование японского развития» впервые преподается в Монгольском госуниверситете

CentralAsia (MNG) - Представительство JICA в Монголии и Монгольский государственный университет (МГУ) совместно начали реализацию новой программы курсов под названием «Кафедра Jica» или «Японские исследования модернизации и развития».

Данный курс добавлен в программу «Регионоведение» кафедры Востоковедения МГУ, студенты могут изучать его по кредитным часам.

Такахара Акио, профессор современных китайских политических исследований в Институте права и политики Токийского университета, прочитал студентам специальную вступительную лекцию. На этот раз его масштабная и важная лекция была посвящена внешнеполитическим тенденциям «большого соседа Монголии» – Китая. Послушать лекцию собрались более 170 студентов и исследователей.

В ходе специальной вступительной лекции программы «Японские исследования модернизации и развития» глава представительства JICA в Монголии Танака Шиничи и директор МГУ Бадарч Дэндэв подписали меморандум о сотрудничестве.

источник: Middle Asian News

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