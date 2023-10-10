Госуниверситет Монголии запускает первую программу гендерных исследований

CentralAsia (MNG) - В рамках значительного шага по продвижению гендерного равенства и защите прав женщин в Монголии, The Asia Foundation при поддержке фондов Lotus Circle и Монгольского государственного университета (МГУ) совместно запустили первую в стране программу гендерных исследований.

Г-н Бадарч Дэндэв, президент Монгольского государственного университета, подчеркнул важность программы, заявив: «Госуниверситет Монголии гордится включением гендерных исследований в нашу учебную программу, и это важный шаг на пути к построению более инклюзивного общества. Мы верим, что это партнерство не только принесет пользу нашим студентам, но также окажет положительное и долгосрочное влияние на развитие Монголии».

Г-жа Энхбаяр Төмөр-Өлзий, секретариат и руководитель Национального комитета по гендерному равенству, заключила: «Приверженность Монголии гендерному равенству продолжает расти, и запуск этой программы гендерных исследований является важным событием, которое отражает решимость страны продвигать права женщин, бросать вызов гендерные стереотипы и создать более справедливое общество для всех».

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