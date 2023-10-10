Пианистка Одгэрэл выступит в Японии

пианистка Одгэрэл

CentralAsia (MNG) - Пианистка Одгэрэл Сампилноров выступит в зале «Синяя роза» Сантори-холла в Японии. В этом концерте прозвучат произведения для фортепиано современных монгольских композиторов.

Пианистка Одгэрэл Сампилноров известена не только на сцене своей страны, но и является артистом с мировым именем. Она выступала на лучших сценах Рима, Италии, Испании, Германии, Гонконга и Китая.

Репертуар пианиски Одгэрэл – «Фортепианные произведения монгольских композиторов». Монгольское произведение монгольского музыканта. Это ее бренд. В последние годы отношение к монгольским фортепианным произведениям начало меняться, с выходом ее альбома «Фортепианные пьесы монгольских композиторов».

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