В Монголии предлагают вождение в нетрезвом виде приравнять к уголовному преступлению

CentralAsia (MNG) - Разработан законопроект, согласно которому любой акт вождения в нетрезвом виде, который в настоящее время считается нарушением, в будущем будет считаться уголовным преступлением.
«Независимо от количества выпитого алкоголя, вождение в нетрезвом состоянии является уголовным преступлением. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее легкие телесные повреждения, считается преступлением. В настоящее время преступлениями по действующему законодательству признаются только деяния, причинившие тяжкий вред людям или повлекшие за собой гибель людей.
В Монголии ежегодно регистрируется в среднем 26 тысяч преступлений. Это число немедленно увеличится как минимум вдвое.
Что касается нашей страны, то она станет страной, где ежегодно совершается около 60 тысяч преступлений год», - заявил министр юстиции и внутренних дел Энхбаяр Баттөмөр.