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В Монголии предлагают вождение в нетрезвом виде приравнять к уголовному преступлению
министр юстиции и внутренних дел Энхбаяр Баттөмөр
министр юстиции и внутренних дел Энхбаяр Баттөмөр

CentralAsia (MNG) -  Разработан законопроект, согласно которому любой акт вождения в нетрезвом виде, который в настоящее время считается нарушением, в будущем будет считаться уголовным преступлением.

«Независимо от количества выпитого алкоголя, вождение в нетрезвом состоянии является уголовным преступлением. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее легкие телесные повреждения, считается преступлением. В настоящее время преступлениями по действующему законодательству признаются только деяния, причинившие тяжкий вред людям или повлекшие за собой гибель людей.

В Монголии ежегодно регистрируется в среднем 26 тысяч преступлений. Это число немедленно увеличится как минимум вдвое.

Что касается нашей страны, то она станет страной, где ежегодно совершается около 60 тысяч преступлений год», - заявил министр юстиции и внутренних дел Энхбаяр Баттөмөр.

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