«Монгольский вечер» прошел на кинофестивале в Пусане

CentralAsia (MNG) - Совет киноискусства при Министерстве культуры организовал «Монгольский вечер» в рамках Международного кинофестиваля в Пусане.

Мероприятие «Монгольский вечер» собрало кинематографистов со всего мира и художников, представляющих Монголию во время Международного кинофестиваля в Пусане. Каллиграф Хөгжилбаяр Содном принял участие в мероприятии и познакомил артистов со всего мира с монгольской национальной каллиграфией.

В ходе кинофестиваля были представлены монгольские культурные традиции и национальные художественные представления, а также были организованы мероприятия для отечественных и иностранных гостей, знакомящие с особыми местами в Монголии, где можно проводить съемки.

В рамках этого фестиваля художественный фильм молодого режиссера Золжаргал Пурэвдаш «Баавгай Болохсон» («Если бы я только мог впасть в спячку») и художественный фильм «Сэр сэр Салхи» («Город ветров») режиссера Лхагвадулам Пурэв-Очир соответственно, были официально выбраны в разделе «A WINDOW ON ASIAN CINEMA».

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