Турция готова к любому вмешательству в палестино-израильском конфликте, - Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Очевидно, что проблему региона нельзя решить, преследуя палестинский народ, пренебрегая безопасностью жизни и имущества, захватывая их дома и земли, разрушая инфраструктуру и препятствуя их развитию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сообщении, опубликованном в соцсетях.

По его мнению, такой подход приведет лишь к усилению конфликта.

«Подход Израиля к игнорированию основных прав палестинского народа угрожает безопасности его собственного народа, как это было замечено в недавнем инциденте. Точно так же, как мы выступаем против угнетения, угроз жизни и собственности со стороны израильских сил безопасности и незаконных поселенцев, мы также выступаем против действий против Израиля», - заявил Эрдоган.

Он попросил Израиль прекратить бомбить палестинские территории, особенно Газу, и прекратить преследовать гражданские поселения палестинцев в Израиле.

Он сказал, что Турция готова к любому вмешательству, включая обмен пленными, если стороны этого потребуют. Турция также проводит подготовку к поставке гуманитарного груза, который понадобится населению Газы.

«Сегодня у меня был чрезвычайно продуктивный телефонный разговор один на один с президентом Палестины Аббасом и президентом Израиля Герцогом. Сегодня снова встретились с эмиром Катара Шейхом Тамимом и премьер-министром Ливана Энвером Ибрагимом и обсудили, как остановить кровопролитие. Мы надеемся, что мы продолжим расширять наши дипломатические контакты и приложим все возможное для скорейшего прекращения конфликтов и обеспечения мира», - написал он.