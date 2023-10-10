Я признаю законные претензии палестинского народа, но ничто не может оправдать теракты и убийства, - генсек ООН

Антониу Гутерриш // EPA-EFE

CentralAsia (CA) - Только мир, достигнутый путем переговоров, мир, который удовлетворит законные чаяния палестинцев и израильтян, может принести долгосрочную стабильность всему ближневосточному региону. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что такой мир должен основываться на «решении о двух государствах в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций, международным правом и предыдущими соглашениями».

«Я признаю законные претензии палестинского народа, но ничто не может оправдать террористические акты, а также убийства, увечья и похищения гражданских лиц. Я повторяю свой призыв немедленно прекратить эти нападения и освободить всех заложников», - заявил Гутерриш, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.

Он напомнил Израилю, что «военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом».

Гутерриш сообщил, что только что завершил экстренную встречу старших руководителей ООН, на которой обсуждались события в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. «Я решительно осуждаю отвратительные нападения ХАМАСа и других организаций на израильские города и деревни на периферии Газы, в результате которых более 800 израильтян погибли и более 2500 получили ранения», – заявил он.

Между тем, ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» запустили тысячи ракет неизбирательного действия, которые достигли центральной части Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим. Перед лицом этих атак, продолжил Гутерриш, израильские авиаудары обрушились на сектор Газа.

«Признавая законные опасения Израиля в области безопасности, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом, – отметил Антониу Гутерриш. – Гражданское население должно всегда пользоваться уважением и защитой. Гражданская инфраструктура ни в коем случае не должна становиться мишенью».

По его словам, уже поступают сообщения о том, что израильские ракеты наносят удары по медицинским учреждениям в Газе, а также по многоэтажным жилым башням и мечети. Кроме того, пострадали две школы Агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (БАПОР) в Газе, в которых размещались перемещенные семьи.

Генсек ООН добавил, что около 137 000 человек в настоящее время укрываются в учреждениях БАПОР, и их число растет по мере продолжения интенсивных обстрелов и авиаударов.

«Я глубоко огорчен сегодняшним заявлением о том, что Израиль начнет полную блокаду сектора Газа, не допуская туда ничего – ни электричества, ни продовольствия, ни топлива», – подчеркнул глава ООН.

Он призвал все стороны предоставить Организации Объединенных Наций доступ для оказания срочной гуманитарной помощи палестинским гражданским лицам, оказавшимся в ловушке в секторе Газа.

«Пора разорвать этот порочный круг кровопролития, ненависти и поляризации, – призвал Гутерриш. – Израиль должен видеть, что обеспечиваются его законные требования по обеспечению безопасности, а палестинцы – четкую перспективу создания своего собственного государства».