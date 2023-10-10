Впервые хокимом района Ташкента назначена женщина
- Узбекистан, общество
- 9:30, 10 октября 2023
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Нилуфар Анваровна
CentralAsia (UZ) - Новым хокимом Яккасарайского района Ташкента стала Нилуфар Анваровна Аллабергенова, сообщила пресс-служба столичной администрации. Женщина впервые возглавила один из районов Ташкента.
Нилуфар Аллабергенова родилась в 1971 году в Ташкенте. В 1995 году окончила Ташкентский государственный юридический институт.
Работала на ряде ответственных должностей, в том числе в разные годы занимала должность заместителя прокурора в Яшнабадском, Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах.
С 2019 года по настоящее время работала прокурором Яккасарайского района.
На днях Анвар Сайфутдинов, с сентября 2019 года работавший хокимом Яккасарайского района, был назначен хокимом Мирабадского района.
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