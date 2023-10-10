ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем, - Aljazeera

CentralAsia (CA) - ХАМАС открыт для обсуждения возможного перемирия с Израилем, поскольку «достиг своих целей». Об этом заявил высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мусса Абу Марзук в комментарии телеканалу Aljazeera.

Мусса Абу Марзук сообщил телеканалу по телефону, что ХАМАС открыт для «чего-то подобного» и «всех политических диалогов», когда его спросили, готова ли группа обсуждать возможное прекращение огня.

Он также добавил, что ХАМАС захватил десятки граждан Израиля с двойным гражданством, в том числе с гражданством России и Китая.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи» и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и «долгая война». Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт «40 алеф», что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась «Хезболла».

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.

Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.