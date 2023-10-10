Mining Week-2023 в Монголии: Основные моменты прозрачной и ответственной добычи полезных ископаемых

// газета «Зууны Мэдээ»

CentralAsia (MNG) - 9-13 октября пройдет конференция «Mining Week-2023», на которой будут представлены последние новости и информация о горнодобывающей отрасли, которая является основой экономики Монголии.

Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности и Национальная горнодобывающая ассоциация Монголии совместно организуют конференцию в этом году. Целью конференции является привлечение инвестиций, ознакомление инвесторов с государственной политикой и правовыми реформами отрасли, представление новых проектов, рыночных тенденций и инвестиционной среды, открытое обсуждение и поиск решений проблем, стоящих перед отраслью, а также прогноз будущего развития.

В конференции принимают участие более 300 представителей из 20 стран и более 3000 предприятий и организаций Монголии.

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Ганбаатар Жамбал призвал инвесторов инвестировать в горнодобывающий сектор Монголии ради взаимной выгоды, отметив, что правительство Монголии работает над созданием благоприятной среды для долгосрочных стабильных инвестиций.

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Ганбаатар Жамбал

Помимо инвестиций, Mining Week-2023 уделяет особое внимание прозрачной и ответственной добыче полезных ископаемых. В рамках «Политики нового возрождения» правительство уделяет особое внимание увеличению числа портов, строительству дорог с твердым покрытием, улучшению инфраструктуры и логистики, расширению железнодорожной сети, переводу горнодобывающего сектора с добычи на переработку и интенсификации индустриализации.

На конференции представители правительства и частного сектора выступили с презентациями для обсуждения вопросов международной конкурентоспособности минерально-сырьевого сектора, инвестиционного климата, правовых реформ, транспортировки горнодобывающей продукции, ответственной добычи полезных ископаемых и окружающей среды.

Горнодобывающий сектор доминирует в экономическом секторе, составляя 23,6 процента валового внутреннего продукта Монголии, 24,8 процента доходов бюджета, 93,7 процента общего экспорта и 82,5 процента только прямых иностранных инвестиций.

Система горнодобывающей биржи для открытой продажи полезных ископаемых дает возможность экспортной торговле быть прозрачной и справедливой, а также продавать продукцию по ценам мирового рынка. Правовая реформа продолжается в горнодобывающем секторе, который является основным двигателем сегодняшней экономики Монголии. В частности, разработаны проекты Закона о недрах, Закона о недрах, Закона о тяжелой промышленности, Закона о Фонде национального благосостояния, проводятся открытые обсуждения на уровне общественности и заинтересованных сторон, получение мнений ученых. и исследователи.

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