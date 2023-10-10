Палестино-израильский конфликт: ХАМАС угрожает казнить заложников, если Израиль продолжит удары по сектору Газа

CentralAsia (CA) - Террористическая группировка ХАМАС пригрозила казнить заложников в ответ на израильские удары по сектору Газа, осуществленные без предупреждения. Об этом, как сообщает The Times of Israel, заявил представитель бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военизированного крыла ХАМАС.

«С этого момента любое нападение без предупреждения на наших людей, находящихся в безопасности в своих домах, будет встречено казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться с помощью видео и аудио», — заявил представитель группировки Абу Обейда.

Однако, как сообщил журналистам высокопоставленный источник в правительстве Биньямина Нетаниягу, Израиль будет продолжать наносить удары по позициям ХАМАС в секторе Газа даже в случае рисков для заложников.

Собеседник уточнил, что если Армия обороны Израиля будет располагать точной разведывательной информации о местонахождении заложников, то военные воздержатся от удара по этому месту. Но до тех пор, пока такой информации не поступит, ЦАХАЛ будет атаковать все объекты ХАМАС.

Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Террористы выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, после чего вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.

Террористы ХАМАС и «Исламского джихада» заявляли, что взяли в заложники не менее 130 человек. По данным СМИ, среди попавших в плен могут находиться граждане других стран. Представители ХАМАС утверждают, что среди пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы.

По данным израильских властей, в результате атаки ХАМАС в стране погибли более 900 человек и еще 2600 получили ранения. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и еще 3800 ранены.