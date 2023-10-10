Ночью ЦАХАЛ нанес более 200 ударов по сектору Газа: Израиль заявил о восстановлении контроля над захваченными городами. Видео

CentralAsia (CA) - Израильские военные восстановили контроль над границей сектора Газа. Об этом 10 октября заявил представитель армии Израиля Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

«За последние сутки ни один террорист не проник через забор», — сказал он.

По словам Хагари, инженерные войска работают над минированием территорий возле дыр в заборе. При этом, по оценкам ЦАХАЛа, на территории Израиля все еще скрывается небольшое количество палестинских боевиков.

В Израиле отчитались, что поразили за ночь более 200 целей в секторе Газа. В том числе заявляется об ударе по мечети, где «располагалась военная инфраструктура».

На опубликованных видео также есть кадры ударов по многоэтажному зданию.

Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Террористы выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, после чего вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны. 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась «Хезболла».

Террористы ХАМАС и «Исламского джихада» заявляли, что взяли в заложники не менее 130 человек.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.

По данным израильских властей, в результате атаки ХАМАС в стране погибли более 900 человек и еще 2600 получили ранения. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и еще 3800 ранены.