Сектор Газа после израильских обстрелов. Видео с дрона, фото

CentralAsia (CA) - Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, а также захватили заложников. В ответ израильские военные начали наносить удары по сектору Газа, а также объявили о блокаде этой территории.

В ночь на 10 октября там были поражены более 200 целей, связанных с ХАМАС, отчитались представители Армии обороны Израиля.

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По данным на утро 10 октября, в Израиле погибли более 900 человек, в секторе Газа — более 700 человек. Тысячи людей получили ранения.