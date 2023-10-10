Израиль перебросил десятки тысяч военных на границу с Ливаном из-за угрозы вторжения «Хезболлы»

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CentralAsia (CA) - Израиль перекинул десятки тысяч дополнительных военных на границу с Ливаном из-за угрозы вторжения «Хезболлы». Об этом сообщил CNN представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Ситуация нестабильна. Мы бдительны. Мы разместили вдоль границы десятки тысяч дополнительных военнослужащих - как резервистов, так и регулярных подразделений - в ожидании нападения «Хезболлы», - сказал Конрикус.

Пока ситуация остается спокойной.

«Мы настоятельно призвали их дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо подобные нападения на Израиль. Пока что в последние несколько часов ситуация была спокойной. Будем надеяться, что таковой и останется», - добавил подполковник.

9 октября в Армии обороны Израиля заявили о проникновении из Ливана на территорию страны группы террористов. Как отметили в ЦАХАЛ, были ликвидированы «несколько вооруженных подозреваемых», и в ходе столкновения был убит израильский офицер.

Такая атака произошла после того, как представители «Хезболлы» заявили в понедельник о гибели троих ее членов в результате израильского воздушного налета на юге Ливии. Все это происходит на фоне масштабного нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль - с сектора Газы.

8 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал подготовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном.