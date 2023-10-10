В Таджикистане выросла цена на сжиженный газ, - СМИ

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CentralAsia (TJ) - За последние два дня в Таджикистане наблюдается повышение цены на сжиженный газ.

10 октября водители сообщили «Азия-Плюс», что купили это топливо по цене 6,80 сомони ($0,62) в Душанбе, 6,70 сомони ($0,61) - в Худжанде. Два дня назад газ стоил в пределах 6,10-6,20 сомони.($0,56-$0,57).

Цены на другие виды топлива не изменились. Бензин АИ-92 продается на душанбинских АЗС по цене 10,90 сомони ($1), на худжандских – 10,80 сомони ($0,99). Бензин марки АИ-95 в Душанбе реализуется по 11,50 сомони ($1,05) за литр, в Худжанде - 11,30 сомони ($1,03). Дизельное топливо продается по 11,60 сомони ($1,06) за литрв Душанбе и 11,20 сомони ($1,02) в Худжанде.

Представители официальных органов заявляют, что подорожание сжиженного газа наблюдается также в странах-экспортерах этого топлива.

Кроме этого, как отметили источники, наблюдается дефицит сжиженного газа на заправках.

Один из водителей сообщил «Азия-Плюс», что на нескольких заправках города ему не удалось приобрести этот вид топлива. Жители, которые используют газовые баллоны, также испытывают сложности с заполнением топлива для бытовых нужд.

Эксперты объясняют рост цен на сжиженный газ не только воздействием валютного курса и подорожанием СПГ в странах-производителях, но и отменой экспортных квот на сжиженный газ в Казахстане и ограничением экспорта ГСМ из России.

Таджикистан ввозит сжиженный природный газ, в основном, из Казахстана и России. Изменения в стоимости топлива в этих странах-поставщиках, обусловленные колебаниями курса российского рубля, непосредственно сказываются на цене в Таджикистане и других странах Центральной Азии. Об этом говорил и заместитель главы Антимонопольной службы Таджикистана Сафарали Курбонзода в начале августа: «цена на сжиженный природный газ в республике прямо зависит от стоимости в странах-экспортерах».

Отмечается, что с 2018 года по решению правительства Таджикистана, сжиженный газ был включен в список товаров с социальным значением. В этом списке также 18 других продуктов. Данное решение предоставило Антимонопольной службе право вмешиваться в случае неправомерного повышения цены на сжиженный газ на 20% и более в течение одного месяца.

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