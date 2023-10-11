Турпоток с Китаем и Монголией может вернуться к допандемическому уровню в 2024 году – российский чиновник

CentralAsia (MNG) - Число туристов между Россией, Китаем и Монголией может восстановиться до допандемического уровня в 2024 году, заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на встрече глав туристических администраций трех стран во вторник.

«Сегодня с отменой всех ковидных ограничений мы наблюдаем постепенное восстановление турпотоков и надеемся, что в следующем году после донастройки всех имеющихся двусторонних и трехсторонних механизмов сотрудничества турпотоки между нашими странами вернуться к допандемийным показателям», – сказал он на встрече в китайском Ухане.

Россия принимает меры по стимулированию въездного туризма, сказал он. В их число входит введение электронных виз с 1 августа для граждан 55 стран, и за прошедшие два месяца этим механизмом воспользовались около 70 000 человек, сказал он. Еще один механизм, запущенный 1 августа, - это безвизовые групповые поездки, благодаря чему количество таких безвизовых обменов с Китаем сейчас достигло 60 тысяч поездок, сообщил Вахруков.

Россия планирует до конца года ввести карту туриста, чтобы упростить безналичный расчет для иностранных туристов, сказал он.

Россия также развивает свою туристическую инфраструктуру, поддерживая отрасль в приоритетных областях путем строительства большего количества гостиничных номеров и новых точек притяжения, сказал он.

В свою очередь заместитель министра культуры и туризма Китая Ду Цзян предложил сформировать общие туристические бренды, интеграцию туризма с наукой, технологиями и другими сферами, а также усовершенствовать трехсторонние (Россия-Китай-Монголия) механизмы туристического сотрудничества. Он также пригласил Россию принять участие в китайской международной выставке выездного туризма в следующем месяце.

В первом полугодии 2023 года граждане Китая совершили почти 140 тысяч поездок в Россию. Это больше, чем за всю пандемию. За тот же период граждане Монголии совершили более 115 тысяч поездок. Прогноз количества туристических поездок в Россию за весь 2023 год — 360 тысяч из Китая и 250 тысяч из Монголии.

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