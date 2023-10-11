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Институт Конфуция в Монголии отмечает 15-летний юбилей

CentralAsia (MNG) -  Институт Конфуция при Монгольском государственном университете /МонГУ/ в понедельник отметил 15-летие своего создания.

В праздничной церемонии приняли участие посол КНР в Монголии Шэнь Миньцзюань и представители соответствующих организаций обеих стран.

Выступая на мероприятии, Шэнь Миньцзюань отметила, что Китай и Монголия -- близкие соседи, связанные горами и реками. "Изучение языка и культуры друг друга помогает передать будущим поколениям взаимопонимание и дружбу между народами двух стран", -- подчеркнула она.

Институт Конфуция при МонГУ был учрежден в соответствии с соглашением между Монгольским государственным университетом и китайским Шаньдунским университетом 15 лет назад.

С момента своего открытия Институт Конфуция обучил почти 40 тыс. монгольских студентов, желающих изучать китайский язык.

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