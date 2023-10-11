Президент Хурэлсух отбыл во Францию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) - 10 октября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вылетел из столицы в Париж с государственным визитом по приглашению Президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Визит главы государства будет проходить с 10 по 14 октября 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба Президента.

«В ходе визита лидеры Монголии и Франции проведут двустороннюю встречу и пресс-конференцию. Также запланированы встречи Хурэлсуха Ухнаа с Председателем Сената (верхней палаты парламента) Франции Жераром Ларше и мэром Парижа Анн Идальго», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Президент Монголии в ходе своего визита откроет выставку «Чингис хаан — как монголы изменили мир», которая будет экспонироваться в течение полугода в Национальном историческом музее в Нанте, а также планирует посетить концерт монгольского ансамбля «Морин-хуур» в Королевском театре Версальского дворца и принять участие в монголо-французском бизнес-форуме.

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