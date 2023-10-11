экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Хурэлсух отбыл во Францию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -  10 октября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вылетел из столицы в Париж с государственным визитом по приглашению Президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Визит главы государства будет проходить с 10 по 14 октября 2023 года, сообщила во вторник пресс-служба Президента.

«В ходе визита лидеры Монголии и Франции проведут двустороннюю встречу и пресс-конференцию. Также запланированы встречи Хурэлсуха Ухнаа с Председателем Сената (верхней палаты парламента) Франции Жераром Ларше и мэром Парижа Анн Идальго», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Президент Монголии в ходе своего визита откроет выставку «Чингис хаан — как монголы изменили мир», которая будет экспонироваться в течение полугода в Национальном историческом музее в Нанте, а также планирует посетить концерт монгольского ансамбля «Морин-хуур» в Королевском театре Версальского дворца и принять участие в монголо-французском бизнес-форуме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com