Глава МИД Монголии приняла Специального посла Италии по Заявочному комитету «Expo 2030»

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Специального посла Италии в Заявочном комитете «Expo 2030» Ромео Орланди. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Италия подала заявку на проведение всемирной выставки «Expo 2030» в Риме. В связи с этим итальянская делегация подробно объяснила важность проведения выставки в их стране.

В ходе встречи стороны обсудили монголо-итальянские отношения и обменялись мнениями о сотрудничестве в области переработки и производства изделий из шерсти и кашемира.

Всемирная выставка (ЭКСПО) 2030 — предстоящая Всемирная выставка, организуемая Международным бюро выставок (МБВ), штаб-квартира которого расположена в Париже. Страны, желающие организовать Всемирную выставку 2030 на своей территории, должны были подать свои заявки до 29 октября 2021 года.

Города-кандидаты:

Республики Корея Пусан, Корея («Преобразование нашего мира, движение к лучшему будущему»; 23 июня 2021 года).

Италии Рим, Италия («Горизонтальный город: возрождение городов и гражданское общество»).

Саудовской Аравии Эр-Рияд, Саудовская Аравия («Эра перемен: управление планетой к дальновидному завтрашнему дню»; 29 октября 2021 года).

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