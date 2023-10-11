Большинство монголов хотят срочных действий по борьбе с изменением климата

CentralAsia (MNG) - Большинство монголов хотят срочных действий по борьбе с изменением климата, показало первое в истории исследование по повышению осведомленности о климате.

Министерство окружающей среды и туризма Монголии и Глобальный институт зеленого роста (GGGI) представили результаты общенационального репрезентативного исследования «Знания, отношение и практика изменения климата» (Climate Change Knowledge-Attitude-Practice - KAP) под названием «Обследование осведомленности об изменении климата и потребления средств массовой информации в Монголии».

На вопрос, является ли изменение климата приоритетом, 85,7% респондентов ответили, что стране необходимо принять срочные меры по борьбе с изменением климата.

Исследование, первое в своем роде в Монголии, направлено на выявление возможностей для расширения знаний и продвижения позитивного отношения и практики среди населения и уязвимых групп.

Согласно существующей информации, изменение климата окажет серьезное воздействие на население Монголии, составляющее 3,4 миллиона человек, причем изменения уже ощущаются. За последние 80 лет средняя температура выросла на 2,36°С, а количество осадков уменьшилось на 7%. С 1960 года частота и интенсивность климатических катастроф увеличились в 2,5 раза.

«Этот первый опрос по осведомленности об изменении климата поможет всем заинтересованным сторонам спланировать соответствующие действия для повышения знаний людей и продвижения позитивного отношения и практики среди населения и уязвимых групп», - заявил г-н Одбаяр, специальный советник по вопросам изменения климата и советник Министерства окружающей среды и туризма. Опрос, проведенный в конце 2022 года Независимым исследовательским институтом Монголии (IRIM), охватил 2804 респондента из разных регионов Монголии. В целом, исследование направлено на то, чтобы обеспечить участие людей в борьбе с изменением климата и способствовать более гибкой климатической политике и программам.

Опрос включал три элемента. Во-первых, он исследовал общую осведомленность, знания и отношение людей, отражая их наблюдения о погоде, изменениях окружающей среды и климата, их понимание причин и последствий изменения климата, а также их обеспокоенность по поводу этой проблемы. Во-вторых, в ходе исследования были оценены потребности в потенциале правительственных и неправительственных заинтересованных сторон. В-третьих, исследование было сосредоточено на доступе людей к информации об изменении климата и стратегиях эффективной информационной кампании.

Ключевые результаты опроса включают в себя то, что 67,9% людей по всей стране сообщили, что наблюдали изменения в окружающей среде и погодных условиях, при этом 82% заявили, что эти изменения ухудшают состояние лесов, воды и окружающей их среды, включая разнообразие растений и дикой природы. Опрос также показал, что 92,7% респондентов обеспокоены изменением климата, что указывает на высокий спрос на надежную и последовательную информацию, связанную с изменением климата. Лишь 9,9% опрошенных сообщили о осведомленности о стратегиях борьбы с последствиями изменения климата. Опрос показал, что больше всего изменения погодных условий заметили жители зоны пустыни Гоби (81%), тогда как в зоне тайги изменения заметили 41,5%.

«Монголия уже сталкивается с быстрым опустыниванием, нехваткой воды, изменением характера осадков и сезонной интенсификацией экстремальных погодных явлений», — сказала Аннака Петерсон, представитель GGGI в стране. «Мы надеемся, что исследование позволит широкому кругу заинтересованных сторон отреагировать на потребности людей, объединиться и поддержать коллективную кампанию по изменению взглядов и знаний и ускорению действий по борьбе с изменением климата», — добавила г-жа Петерсон.

Исследование является частью Программы поддержки готовности Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в Монголии, реализуемой GGGI в партнерстве с Министерством окружающей среды и туризма. Программа направлена на укрепление институционального и технического потенциала страны для поддержки реализации ее определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) в Парижское соглашение. Трехлетний проект направлен на устранение барьеров для инвестиций и создание потенциала для разработки и мониторинга политики в области изменения климата. Результаты опроса послужат основой для разработки стратегии кампании по повышению осведомленности, запуск которой запланирован на ноябрь 2023 года.

Министерство окружающей среды и туризма (МОСТ) Монголии является координационным учреждением, целью которого является содействие зеленому и устойчивому развитию посредством повышения потенциала экосистем, обеспечения экологического баланса, устойчивого использования и восстановления природных ресурсов, а также обеспечения прав человека на жить в здоровой и безопасной среде, способствуя сотрудничеству и усилиям заинтересованных сторон, включая предприятия и государственные организации.

О Глобальном институте зеленого роста (GGGI)

GGGI — это основанная на договоре международная межправительственная организация, насчитывающая 47 членов и более 24 стран и региональных интеграционных организаций, находящихся в процессе присоединения, целью которой является поддержка и содействие сильному, инклюзивному и устойчивому экономическому росту. в развивающихся странах и странах с развивающейся экономикой. Осуществляя свою деятельность в 46 странах, GGGI выполняет роль посредника и посредника в переходе членов к низкоуглеродной зеленой экономике, предоставляя консультации по вопросам политики и техническую поддержку в разработке планов зеленого роста, политики и нормативных актов, мобилизации зеленых инвестиций, реализация проектов зеленого роста, а также развитие местного потенциала и обмен знаниями.

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