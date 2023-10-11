Банк Монголии повысил прогноз инфляции на этот год

CentralAsia (MNG) - Центробанк прогнозирует, что в 2024 году инфляция достигнет 7,8 процента, или 4-8 процентов, что является целевым уровнем Банка Монголии.

Банк Монголии повысил свой предыдущий прогноз, согласно которому инфляция, как ожидается, останется на уровне 9,3 процента в конце этого года. Если исключить тот факт, что инфляция достигла 9,2 процента в июле этого года, инфляция в Монголии с ноября 2011 года держится на двузначном уровне уже почти два года.

Примерно через 20 месяцев уровень инфляции вернется к 9,3 процента, целевому уровню ЦБ, и будет неуклонно приближаться к однозначным цифрам.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Монголии принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 13 процентов на своем заседании 15 сентября. Это самый высокий уровень с начала 2017 года.

Однако ЦБ прогнозирует, что в 2024 году инфляция достигнет 7,8 процента, или 4-8 процентов, что является целевым уровнем Банка Монголии. В отчете ЦБ говорится, что ожидается дальнейшее снижение из-за непродовольственной инфляции, медленного роста импортных товаров и стабильных цен на топливо.

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