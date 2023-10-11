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Палестино-израильский конфликт: Число жертв с обеих сторон – более 2000

CentralAsia (CA) -  В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 1200 человек, сообщил телеканал «Кан», входящий в Израильскую вещательную корпорацию.

Ранее общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля («Галей ЦАХАЛ») сообщала, что число погибших достигло 1000.

По последним данным Министерства здравоохранения Газы, погибли 900 палестинцев, около половины из них – женщины и дети, еще 4 500 человек получили ранения.

На Западном берегу реки Иордан погиб 21 палестинец, десятки получили ранения.

Между тем единственный пограничный переход между сектором Газа и Египтом разрушен израильской армией. Израильские военные самолеты нанесли удар по КПП «Рафах», а руководство КПП с египетской стороны предложило работающим на нем людям «немедленно эвакуироваться из-за угрозы ударов по КПП», сказал представитель палестинского министерства внутренних дел Эйяд аль-Бозом.

Израиль со своей стороны объяснил это тем, что в районе «Рафаха» был пробит подземный тоннель для контрабанды оружия, поэтому он и подвергся обстрелу.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, а также захватили заложников. В ответ израильские военные начали наносить удары по сектору Газа, а также объявили о блокаде этой территории.

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