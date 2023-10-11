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В Афганистане произошло два землетрясения магнитудой 6,3 и 5

CentralAsia (CA) -  Два землетрясения магнитудой 6,3 и 5 произошли на западе Афганистана с разницей в 11 минут, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первое землетрясение произошло около 05:11 по местному времени в 31 км к юго-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек, эпицентр находился на глубине 10 км.

Второе землетрясение магнитудой 5 началось около 5:22 по местному времени, эпицентр находился в 51 км от Герата на той же глубине.

Вечером 7 октября к западу от Герата произошло землетрясение магнитудой 6,3, за ним последовало несколько афтершоков магнитудой 5,9 и 5,5, передавала Геологическая служба США. В результате погибли почти 2,5 тыс. человек, еще более 10 тыс. получили ранения.

Землетрясение ощущалось в соседних провинциях Бадгис и Фарах.Толчки уничтожили почти два десятка населенных пунктов, были разрушены тысячи зданий.

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