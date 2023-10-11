Израиль заявил, что переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа

CentralAsia (CA) - Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военными на границе с сектором Газа заявил, что израильская армия «взяла ситуацию под контроль» и «переходит в полномасштабное наступление», сообщают «Гаарец» и The Times of Israel.

«Я снял все ограничения. ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали боевики. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, что было раньше. Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин и людей, переживших Холокост, — мы уничтожим его», — заявил Галант.

Министр также добавил, что война может затянуться на «недели или месяцы».

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что уничтожение высокопоставленных членов ХАМАС является главным приоритетом.

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили несколько тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. В день нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна вступает в «долгую и трудную войну». Также он объявил, что Армия обороны Израиля начала готовиться к наступательной операции, целью которой является полное уничтожение возможностей ХАМАС.

По последним данным количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС достигло 1200 человек, а в секторе Газа погибли 900 палестинцев.