Израильская армия сообщила о 450 ударах по позициям ХАМАС за сутки

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля сообщила, что за последние сутки нанесла более 450 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа.

«Армия обороны Израиля в третий раз за сутки продолжает наносить массированные удары по Сектору Газа; десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане.

Это уже третий удар по этому району за последние 24 часа, во время которого ЦАХАЛ нанес удар по более чем 450 целям», - говорится в сообщении.

Как сообщает ЦАХАЛ, Аль-Фуркан – район на севере сектора Газа, который ХАМАС использует для нападений на Израиль.

Ранее израильские силы обороны заявили, что нанесли удары по более чем 70 целям в «центре террора» ХАМАСа в секоре Газы.

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили несколько тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. В день нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна вступает в «долгую и трудную войну». Также он объявил, что Армия обороны Израиля начала готовиться к наступательной операции, целью которой является полное уничтожение возможностей ХАМАС.

По последним данным количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС достигло 1200 человек, а в секторе Газа погибли 900 палестинцев.