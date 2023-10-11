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ООН: почти 264 тыс. жителей сектора Газа покинули дома из-за боевых действий

CentralAsia (CA) -  С начала конфликта Израиля и «Хамаса» свои дома были вынуждены покинуть почти 264 тыс. палестинцев, живущих в секторе Газа. Это следует из данных Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Среди 264 тыс. покинувших дома свыше 175 тыс. 486 человек ищут убежище в спецучреждениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Последний раз ООН приводило данные о вынужденно покинувших дома в секторе Газа 10 октября. Тогда насчитывалось около 187 тыс. человек.

Атаки «Хамаса» по территории Израиля начались 7 октября. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Позднее Израиль сообщил о переходе в состояние войны. Израильское радио Kan сообщило, что, по последним данным, число погибших от атак «Хамаса» возросло до 1200 человек, пострадали свыше 3 тыс.

Палестинская сторона сообщала о 900 погибших и 4250 раненых. Как сообщает ООН со ссылкой на израильские источники, от 50 до 100 человек, включая граждан страны и военнослужащих, были насильно увезены в сектор Газа.

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