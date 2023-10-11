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Армия обороны Израиля заявила об обстреле со стороны Сирии и ответном огне израильской армии

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нескольких запусках по территории страны из Сирии. По данным военных, под обстрел попала «открытая местность», другие детали не приводятся.

«Солдаты ЦАХАЛа отвечают артиллерийскими и минометными снарядами по месту запуска в Сирии»,— говорится в сообщении. Сирийская сторона не комментировала ситуацию.

Сирия поддержала действия боевиков «Хамаса», которые начали обстрелы по территории Израиля 7 октября. 10 октября портал Axios сообщил, что ОАЭ предостерегли правительство Сирии от вмешательства в конфликт. 8 и 9 октября Израиль подвергся обстрелам со стороны ливанского движения «Хезболла». Израиль нанес ответные удары.

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