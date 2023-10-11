Посол РФ попросил монгольские предприятия безвозмездно пожертвовать мясные консервы и изделия из кашемира

Алексей Николаевич Евсиков

CentralAsia (MNG) - В интернет-среде распространяется информация о том, что посол России Алексей Николаевич Евсиков собрал представителей монгольских предприятий по производству мяса и мясопродуктов и попросил их «пожертвовать мясные консервы».

Как сообщает агентство Middle Asian News со ссылкой на местное агентство Eguur.mn, посол России Алексей Николаевич Евсиков действительно встретился с 27 компаниями, работающими в мясном секторе и обсудил с ними вопрос безвозмездной помощи мясными консервами.

Кроме того, он встретился с представителями трех кашемировых компаний и попросил пожертвовать изделия из шерсти и кашемира.

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