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Посол РФ попросил монгольские предприятия безвозмездно пожертвовать мясные консервы и изделия из кашемира
Алексей Николаевич Евсиков
Алексей Николаевич Евсиков

CentralAsia (MNG) -  В интернет-среде распространяется информация о том, что посол России Алексей Николаевич Евсиков собрал представителей монгольских предприятий по производству мяса и мясопродуктов и попросил их «пожертвовать мясные консервы».

Как сообщает агентство Middle Asian News со ссылкой на местное агентство Eguur.mn, посол России Алексей Николаевич Евсиков действительно встретился с 27 компаниями, работающими в мясном секторе и обсудил с ними вопрос безвозмездной помощи мясными консервами.

Кроме того, он встретился с представителями трех кашемировых компаний и попросил пожертвовать изделия из шерсти и кашемира.

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