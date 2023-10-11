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Президент Хурэлсух прибыл во Францию с государственным визитом
// president.mn

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа с супругой Болорцэцэг Лувсандорж прибыли во Францию с государственным визитом 10 октября 2023 года по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Министр энергетического перехода Франции Аньес Паннье-Рунаше, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии во Французской Республике Нямхуу Уламбаяр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Монголии Себастьян Сурун и другие официальные лица приветствовали Президента Хурэлсуха после его приземления в парижском аэропорту Orly International Airport.

В ходе визита президент Хурэлсух Ухнаа и президент Эммануэль Макрон проведут переговоры, а президент Монголии Хурэлсух встретится с председателем Сената Франции Жераром Ларше и мэром Парижа Анн Идальго.

Президент Монголии откроет передвижную выставку «Чингисхан: как монголы изменили мир», которая будет экспонироваться в течение шести месяцев в Музее естественной истории Нанта во Франции. Президент Хурэлсух также посетит концерт монгольского ансамбля «Морин Хуур» в Королевской опере Версаля и франко-монгольский бизнес-форум.

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