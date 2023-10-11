В сентябре ЦБ Монголии приобрел 2,9 тонны драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) - В сентябре этого года Центральный банк Монголии (Монголбанк) закупил 2,9 тонны драгметаллов, увеличив общий объем закупок драгоценных металлов с начала 2023 года до 13,2 тонны.

В отчетный период филиалы Центробанка в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор приобрели более 1608 кг и 714 кг драгоценных металлов соответственно.

Средняя цена покупки одного грамма золота Центробанком Монголии в сентябре составила 213 тысяч 818 тугриков.

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