Появились спутниковые снимки последствий ударов Израиля по сектору Газа

CentralAsia (CA) - Компания Maxar Technologies опубликовала последствия ударов армии Израиля по сектору Газа на спутниковых снимках. На фото видны частично разрушенные кварталы. Власти Израиля говорят, что удары наносят по объектам «Хамас», а также связанным с группировкой.

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Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа в ответ на атаку палестинской исламистской группировки «Хамас». 7 октября «Хамас» устроил ракетный обстрел Израиля. Боевики вторглись в южные израильские районы, в том числе на музыкальный фестиваль, и взяли в плен более 100 человек.

По состоянию на 11 октября со стороны Израиля погибли 1,2 тыс. человек. Пострадали почти 3 тыс. человек. В секторе Газа погибли 950 человек. Еще 5 тыс. получили ранения. 10 октября Минобороны Израиля заявило о переходе к «полномасштабному наступлению».