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Одри Азуле нанесла визит вежливости Президенту Монголии в Париже

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии находится визитом во Франции.

11 октября 2023 года генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле нанесла визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Стороны обменялись подробными мнениями о ходе и результатах проекта, реализуемого совместно с Монголией и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, а также вопросах, которые предстоит рассмотреть в дальнейшем.

За 60 лет, прошедших с тех пор, как Монголия начала сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, она добилась распространения образования, искоренила неграмотность, сохранила и защитила национальную историю и культурное наследие, способствовала развитию технических и технологических достижений, а также укрепила основные права и свободы человека, сказал президент.

В ходе встречи генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле вручила президенту Монголии свидетельство о регистрации национального парка Онон-Балжи в Глобальной сети биосферных заповедников Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

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