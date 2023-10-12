Одри Азуле нанесла визит вежливости Президенту Монголии в Париже

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии находится визитом во Франции.

11 октября 2023 года генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле нанесла визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Стороны обменялись подробными мнениями о ходе и результатах проекта, реализуемого совместно с Монголией и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, а также вопросах, которые предстоит рассмотреть в дальнейшем.

За 60 лет, прошедших с тех пор, как Монголия начала сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, она добилась распространения образования, искоренила неграмотность, сохранила и защитила национальную историю и культурное наследие, способствовала развитию технических и технологических достижений, а также укрепила основные права и свободы человека, сказал президент.

В ходе встречи генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле вручила президенту Монголии свидетельство о регистрации национального парка Онон-Балжи в Глобальной сети биосферных заповедников Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения