Монголия осудила террористические атаки ХАМАС на Израиль

CentralAsia (MNG) - Монголия осудила атаки из сектора Газа на Израиль и призвала прекратить насилие. Об этом сообщает МИД Монголии.

«Монголия осуждает ракетные и террористические атаки из Газы на Израиль, которые привели к гибели и ранениям многих невинных гражданских лиц. Призывая все заинтересованные стороны немедленно положить конец насилию и любой ценой защитить безопасность и безопасность гражданского населения.

Дальнейшая эскалация кризиса может привести к непредвиденным последствиям, критически повлиявшим на региональный и глобальный мир и стабильность», — говорится в сообщении.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Во время террористической атаки ХАМАС на Израиль под огнем оказался фестиваль электронной музыки возле города Офаким вблизи границы с сектором Газа.

Как пишет издание со слов очевидцев, по участникам фестиваля, который проходил на открытом пространстве в пустыне, открыли огонь из стрелкового оружия вскоре после того, как ХАМАС начал ракетную атаку утром 7 октября.

Люди пытались убежать, большая часть пешком, некоторые на автомобилях. По свидетельствам, террористы продолжали обстреливать машины и убегающих.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на службу неотложной медпомощи ZAKA, на месте проведения фестиваля обнаружены по меньшей мере 260 тел.

Военное крыло палестинского террористического движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения