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Монгольские паратхэквондисты завоевали золото и серебро

CentralAsia (MNG) -  10 октября в китайском городе Тайюань начался Гран-при мира по паратхэквондо 2023 года. Сборная Монголии под руководством тренера Н.Энхбаатара участвует в составе 4 спортсменов.

В первый день соревнования в весовой категории 52 кг среди женщин монгольская спортсменка М.Сурэнжав завоевала золотую медаль, а в весовой категории 63 кг среди мужчин Г.Болор-Эрдэнэ стал обладателем серебряной медали.

Напомним, что заслуженный спортсмен Монголии Г.Болор-Эрдэнэ является пятикратным чемпионом мира.

Раннее они в завоевали медали на Veracruz 2023 World Para Taekwondo Grand Prix. Болор-Эрдэнэ зайвоевал золотую медаль, а Сурэнжав выиграла серебро.

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