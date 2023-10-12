Монгольские паратхэквондисты завоевали золото и серебро

CentralAsia (MNG) - 10 октября в китайском городе Тайюань начался Гран-при мира по паратхэквондо 2023 года. Сборная Монголии под руководством тренера Н.Энхбаатара участвует в составе 4 спортсменов.

В первый день соревнования в весовой категории 52 кг среди женщин монгольская спортсменка М.Сурэнжав завоевала золотую медаль, а в весовой категории 63 кг среди мужчин Г.Болор-Эрдэнэ стал обладателем серебряной медали.

Напомним, что заслуженный спортсмен Монголии Г.Болор-Эрдэнэ является пятикратным чемпионом мира.

Раннее они в завоевали медали на Veracruz 2023 World Para Taekwondo Grand Prix. Болор-Эрдэнэ зайвоевал золотую медаль, а Сурэнжав выиграла серебро.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения