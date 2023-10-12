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Российские инвесторы откроют первую свиноферму в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Российский агрохолдинг «СибАгро» реализовал планы по строительству свинофермы в Монголии для продажи откормочных комплексов местным покупателям. Ферма плановой мощностью 18 тыс. тонн в год предназначена для выращивания поросят, импортированных из Восточно-Сибирской свинокомплекса «СибАгро» в республике Бурятия.

Компания уже подписала инвестиционное соглашение с правительством Монголии и работает над завершением проектной документации фермы. «Наша территориальная близость к границам этой страны делает доставку животных быстрой и безопасной», — сказала Юлия Шишкина. Она является директором филиала «СибАгро».

В 2022 году «СибАгро» сообщила, что Восточно-Сибирский свинокомплекс за предыдущие годы расширил свое присутствие на рынке Монголии. По оценкам Шишкиной, предприятие начало экспортировать свинину в Монголию в 2017 году и в общей сложности поставило 10 000 тонн свинины. С каждым годом поставки растут, и компания намерена наращивать темпы, добавила она.

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