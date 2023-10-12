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Западно-Монгольская ГЭС движется вперед
Министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох
Министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох

CentralAsia (MNG) -  Министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох заявил о полном решении вопроса финансирования и строительства Эрдэнэбурэнской ГЭС на северо-западе страны. Мощность ГЭС будет составлять 90 Мвт, что позволит практически исключить зависимость от России в электроснабжении на этой территории.

«Президент У.Хурэлсух на следующей неделе примет участие на встрече международной инициативы "Пояс и путь" в Китае. Во время встречи Монголия и Китай подпишут ряд документов. Одной из них является кредитное соглашение по строительству гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн, о чём стороны окончательно договорились.

Уже приняты соответствующие решения китайских государственных органов. С монгольской стороны завершены подготовительные работы. Вышло постановление правительства, что я лично подпишу кредитное соглашение», - сообщил Чойжилсурэн Баттогтох.

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