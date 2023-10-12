Председатель Сената Франции нанес визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Государственный визит президента Монголии Хурэлсух Ухнаа во Французскую Республику продолжается.

Председатель Сената Французской Республики Жерар Ларш нанес визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Монголии Хурэлсух Ухна поздравил и пожелал успехов Жерару Ларше, который был переизбран председателем Сената после победы на недавних парламентских выборах.

Президент Монголии выразил удовлетворение расширением и развитием отношений между Монголией и Францией в результате усилий обеих сторон.

Было подчеркнуто, что тесное сотрудничество между законодательными органами двух стран играет важную роль в создании благоприятной правовой среды для расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны обменялись детальными мнениями о путях дальнейшего обогащения двусторонних отношений реальным содержанием экономики и инвестиций, сотрудничества и поддержки в реализации общих целей обеих сторон, ведущих к стратегическому партнерству.

Председатель Сената Жерар Ларш пожелал успехов государственному визиту Президента Монголии во Французскую Республику. Он выразил поддержку сотрудничеству группы дружбы в парламенте двух стран, а также всем усилиям по расширению отношений и сотрудничества между Монголией и Францией.

Президент Монголии Хурэлсух расписался в книге почетных гостей палаты Сената и оставил памятное послание.

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