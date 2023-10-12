Заявление СГ ООН в Монголии по случаю Международного дня девочек 2023 года

CentralAsia (MNG) - В Международный день девочек Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) в Монголии подтверждает свою приверженность продвижению всего спектра прав девочек. Это день признания прав девочек и мобилизации наших совместных усилий, чтобы положить конец дискриминации, насилию и экономическому неравенству, а также изменить негативные социальные нормы и гендерные стереотипы, которые непропорционально затрагивают девочек.

Мы гордимся монгольскими девушками, которые продемонстрировали стойкость, креативность и лидерство перед лицом препятствий. Мы также признаем усилия правительства Монголии, организаций гражданского общества и других заинтересованных сторон по реализации прав девочек на образование, здоровье, безопасность и расширение прав и возможностей.

Тем не менее, мы серьезно обеспокоены широко распространенными и постоянными формами насилия в отношении детей, особенно в отношении девочек в Монголии, включая пренебрежение, сексуальное насилие, эксплуатацию и жестокое обращение в их семьях, школах, сообществах и в Интернете.

Наши исследования показывают, что уровень насилия в отношении детей остается высоким: 49 процентов детей в возрасте от 1 до 14 лет подвергались жестокому наказанию дома. Благодаря расширению доступа к Интернету дети сталкиваются с опасностями в Интернете, такими как воздействие нежелательного контента, поведения и контактов, включая эмоциональное и сексуальное насилие, ухаживание и эксплуатацию. По данным исследования распространенности гендерного насилия, проведенного в 2017 году, 10,7 процента женщин сообщили, что подвергались сексуальному насилию до достижения 15-летнего возраста, причем виновниками часто были члены семьи.

Достижение гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек является неотъемлемой частью Целей устойчивого развития. Мы считаем, что инвестиции в девочек и молодых женщин — это инвестиции в наше будущее.

В соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцией о правах ребенка и другими международными документами по правам человека мы призываем правительство Монголии принять немедленные и комплексные меры по предотвращению и борьбе со всеми формами насилия. против девочек и молодых женщин. Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовал Монголии ускорить эффективное соблюдение законов и политики, направленной на борьбу с насилием в отношении женщин и девочек. Мы также призываем предоставить адекватные ресурсы и услуги поддержки жертвам насилия, в том числе сексуального, а также привлечь к ответственности и наказать виновных.

СГ ООН в Монголии готова поддержать правительство и организации гражданского общества в их усилиях по прекращению всех форм насилия в отношении девочек и молодых женщин и по созданию безопасной, инклюзивной и благоприятной среды, позволяющей им полностью реализовать свой потенциал.

В этот Международный день девочек мы приглашаем все заинтересованные стороны присоединиться к нам и раскрыть потенциальную силу – экономическую, политическую и социальную – девочек для более мирной, процветающей, справедливой и свободной от насилия Монголии.

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