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Путин прибыл в Кыргызстан. Состав делегации
Предыстория: Путин прибыл в Кыргызстан. Это его первая зарубежная поездка в 2023 году

CentralAsia (KG) -  Президент России Владимир Путин 12 октября прибыл в Бишкек. В рамках двухдневного официального визита в Кыргызстан он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, проведет серию двусторонних встреч, сообщает ТАСС.

В составе официальной делегации России:

- глава МИД Сергей Лавров,

- вице-премьер Алексей Оверчук,

- министр юстиции Константин Чуйченко,

- министр природных ресурсов Александр Козлов,

- глава Минэкономразвития Максим Решетников,

- министр науки и высшего образования Валерий Фальков,

- руководитель Росатома Алексей Лихачев.

Ожидаются кыргызско-российские переговоры. Среди тем, которые будут обсуждаться, - ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Также запланирован и обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных межправительственных и межведомственных документов, после чего Жапаров и Путин сделают итоговое заявление для средств массовой информации.

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