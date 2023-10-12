Путин прибыл в Кыргызстан. Состав делегации

- Кыргызстан, политика
- 9:28, 12 октября 2023
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- Обновлено: 9:30, 12 октября 2023 Кыргызча
CentralAsia (KG) - Президент России Владимир Путин 12 октября прибыл в Бишкек. В рамках двухдневного официального визита в Кыргызстан он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, проведет серию двусторонних встреч, сообщает ТАСС.
В составе официальной делегации России:
- глава МИД Сергей Лавров,
- вице-премьер Алексей Оверчук,
- министр юстиции Константин Чуйченко,
- министр природных ресурсов Александр Козлов,
- глава Минэкономразвития Максим Решетников,
- министр науки и высшего образования Валерий Фальков,
- руководитель Росатома Алексей Лихачев.
Ожидаются кыргызско-российские переговоры. Среди тем, которые будут обсуждаться, - ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Также запланирован и обмен мнениями по актуальным международным вопросам.
По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных межправительственных и межведомственных документов, после чего Жапаров и Путин сделают итоговое заявление для средств массовой информации.