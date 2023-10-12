Президент Таджикистана 13 октября посетит Бишкек

Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана посетит 13 октября Кыргызстан для участия в предстоящем саммите стран СНГ, который в этот день будет проходить в Бишкеке. Об этом сообщила «Азия-Плюс» пресс-служба главы таджикского государства.

Отмечается, что лидеры стран Содружества обсудят широкую повестку, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере.

На предстоящем мероприятии будут приняты важные решения, направленные на расширение сотрудничества в рамках СНГ в сферах торговли, экономики и культуры, отмечает пресс-служба.

Состоятся ли двухсторонние встречи между лидерами стран в пресс-службе не сообщили.

Эмомали Рахмон последний раз посещал Кыргызстан в июне 2023 года для участия во встрече лидеров Евросоюза и Центральной Азии.

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