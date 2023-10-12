ООН: Число перемещенных лиц в Газе превысило 338 тысяч

CentralAsia (CA) - С начала конфликта Израиля и «Хамаса» свои дома были вынуждены покинуть более 338 тысяч палестинцев, живущих в секторе Газа. Это следует из данных Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По данным организации, число перемещенных лиц на территории с населением 2,3 млн человек к вечеру среды увеличилось на 75 тысяч и достигло 338 934.

Атаки «Хамаса» по территории Израиля начались 7 октября. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Позднее Израиль сообщил о переходе в состояние войны.

По последним данным со стороны Израиля погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа погибли 1,2 тыс. человек. 10 октября Минобороны Израиля заявило о переходе к «полномасштабному наступлению».