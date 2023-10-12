Министр культуры Казахстана: О запрете на ношение хиджабов речи не было

CentralAsia (KZ) - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что планов о запрете на ношение хиджаба у властей нет, сообщает Tengrinews.kz.
«Меня, как министра, волнует, что начали сильно спекулировать религиозной темой. Это недопустимо, поскольку это касается чувств и веры людей. Нам и журналистам нужно будет очень осторожно освещать эту тему, уточнять детали и подробности, поскольку сейчас говорят о запрете хиджабов. Но об этом речи не было.
Речь идет непосредственно о запрете никабов, паранджи и религиозной одежды, которая закрывает лицо и тем самым усложняет дифференциацию, идентификацию личности человека», — пояснила Балаева.
Министр подчеркнула, что запрет закрывающих лицо предметов одежды важен с точки зрения безопасности.
«Я хочу прояснить, что государство никогда не будет отказываться от принципов светскости и свободы вероисповеданий, поскольку это прописано в нашей Конституции. Это важно донести до общества, поскольку сейчас начинаются разночтения, какая-то часть населения переживает и начинает делать официальные запросы или подписывать какие-то петиции», — сказала Балаева.
Министерство культуры и информации как уполномоченный орган в сфере религии будет детально изучать запросы, которые были направлены в адрес правительства от депутатов парламента, заверила министр.
Что касается ношения хиджабов в школе, то, по словам Балаевой, в этом вопросе поставлена точка.
«Мы светское государство, есть приказ уполномоченного органа, который предполагает единый стандарт в отношении школьной формы. Однозначно», — заключила министр.
На минувшей неделе на вопрос, намерены ли власти Казахстана «запрещать никабы, хиджабы, короткие штаны, ношение бороды и другие признаки, по которым можно понять религиозную принадлежность и течение» человека, Балаева ответила утвердительно.
«Однозначно. По крайней мере в общественных местах. Я вижу, это уже практика во всем мире, поскольку это вопрос национальной безопасности», — сказала министр.